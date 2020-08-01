بمناسبة العيد.. المشري يدعو البرلمان إلى خطوات شجاعة لتوحيد ليبيا

طرابلس / الخليج 365

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مجلس النواب إلى الالتئام كاملا في مدينة واحدة، واتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها المشري للشعب الليبي بمناسبة ⁧‫عيد ‬⁩الأضحى المبارك.

وقال في كلمته مساء الجمعة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العيد نهاية الأحزان، وانقسام الوطن وفرقته".

وأضاف: "أمامنا فرصة مهمة للمضي قدما في طريق السلام، ونبذ الفرقة والاتحاد من أجل الوطن".

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وتابع: "ندعو إلى التئام مجلس النواب كاملا في مدينة ليبية واحدة (...) وندعوه إلى اتخاذ خطوات شجاعة مع المجلس الأعلى للدولة لتوحيد الوطن".

وأكد أن دعوته للسلام "لا تنبع من ضعف"، مشددا: "نحن في نفس الوقت عازمون على اجتثاث الانقلابيين من جذورهم".

‏وطالب المشري، جميع الليبيين بـ"التكاتف والتعاون فيما بينهم من أجل إنهاء جميع أزماتهم".

واختتم كلمته قائلا: "أيها الشعب الليبي الكريم، أدعوكم دعوة صادقة إلى التعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة وإنقاذ الوطن".

وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وسط دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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