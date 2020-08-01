أردوغان يعايد علوي وعمران خان والكاظمي والغنوشي

أنقرة / الخليج 365
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، التهنئة بعيد الأضحى مع نظيره الباكستاني عارف علوي، ورئيسي وزراء باكستان والعراق، ورئيس البرلمان التونسي.
وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن التهنئة جاءت خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيسي وزراء باكستان عمران خان، والعراق مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان التونسي راشد التونسي.
وأضاف البيان أن اتصالات الرئيس أردوغان، شددت على تعزيز العلاقات الثنائية، وتمتين التعاون في القضايا الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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