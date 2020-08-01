500 مليون دولار دعم أمريكي لأنظمة الدفاع الصاروخي بإسرائيل

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قدمت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، لدعم أنظمة الدفاع الصاروخي للجيش، وفق صحيفة عبرية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، نقلا موقع "JNS" الأمريكي المتخصص في شؤون اليهود حول العالم، إن "مجلس النواب الأمريكي قدم لإسرائيل حزمة مساعدات مخصصة لتطوير ودعم أنظمة الدفاع الصاروخي قصير المدى".

وأوضحت الصحيفة أن "الجزء الأكبر من المبلغ المخصص سيستغل لتدعيم نظام القبة الحديدية".

Advertisements

وأشارت أنّه سيتم تخصيص مبلغ 47.5 مليون دولار للتعاون التكنولوجي بين تل أبيب وواشنطن، ضد بناء الأنفاق على الحدود الإسرائيلية.

و"القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى، يستخدمها الجيش الإسرائيلي غالبا للتصدي للصواريخ التي تطلق من قطاع غزة عند حدوده الجنوبية.

وبحسب سفارة واشنطن في تل أبيب، فإن هناك تمويلا عسكريا متبادلا بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا، كما تتشارك الدولتان بتدريبات وبحوث عسكرية، وتطوير الأسلحة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.