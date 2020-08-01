كورونا.. 64 وفاة بالعراق و13 بالجزائر واثنتان في لبنان

عواصم عربية / الخليج 365

سجل العراق، السبت، 64 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت الجزائر 13 حالة، ولبنان اثنتين، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها سجلت 64 وفاة، وألفين و94 إصابة بكورونا، إضافة إلى 1841 حالة شفاء، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 126 ألفا و704، منها 4 آلاف و805 وفيات، و89 ألفا و275 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 13 وفاة و556 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 451 مريضا.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 30 ألفا و950، منها 1223 وفاة، و20 ألفا و988 حالة شفاء.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة وفاتين و175 إصابة بالوباء.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 4 آلاف و730، بينها 61 وفاة، و1761 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء السبت، 17 مليونا و894 ألفا، توفي منهم أكثر من 685 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و257 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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