اليمن.. سيول تجرف مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات

اليمن / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أن السيول جرفت بشكل كلي وجزئي مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية).

وأوضح التقرير أن "الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب (شرق)، وأبين والضالع (جنوب) خلال الأيام الماضية، والمصحوبة بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين".

وأضاف أن السيول أدت إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2.242 نازحا، كإحصاء أولي في المحافظات الثلاث.

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وأشار التقرير أن السيول أدت إلى جرف المواد الغذائية والإيوائية للعديد من الأسر النازحة.

يشار إلى أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي شهدتها عدة محافظات في اليمن.

وتعاني البلاد ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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