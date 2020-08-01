اليمن / الخليج 365
أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أن السيول جرفت بشكل كلي وجزئي مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية).
وأوضح التقرير أن "الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب (شرق)، وأبين والضالع (جنوب) خلال الأيام الماضية، والمصحوبة بالرياح، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين".
وأضاف أن السيول أدت إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2.242 نازحا، كإحصاء أولي في المحافظات الثلاث.
وأشار التقرير أن السيول أدت إلى جرف المواد الغذائية والإيوائية للعديد من الأسر النازحة.
يشار إلى أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي شهدتها عدة محافظات في اليمن.
وتعاني البلاد ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.
ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. سيول تجرف مساكن 2.242 نازحا في 3 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.