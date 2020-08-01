شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 74 عاماً.. صورة نادرة لـ «بئر زمزم» في عهد الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة لبئر زمزم، تعود لعام 1956م. وأظهرت الصورة، بئر زمزم وقد أزيل المبنى بعد التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله لغرض تهيئة المطاف. Advertisements

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