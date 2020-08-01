شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: 160 جنسية شاركت في أداء المناسك هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية تدير الحج بنجاح بشهادة وسائل الإعلام العالمية.

وأضافت وزارة الحج، أن 160 جنسية شاركت في أداء مناسك الحج خلال هذا العام، مشيرة إلى أن الحجاج سيرمون الجمرات في الساعات الأولى من صباح الغد.

الجدير بالذكر أن حجاج بيت الله الحرام أكملوا رمي الجمرات الثلاث، اليوم السبت، أول أيام التشريق ”يوم القر“، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.