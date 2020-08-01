شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يأمر بالتحقيق في حادث اعتداء على مواطن من قبل عناصر أمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء على مواطن من قبل عناصر أمن. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال أحمد ملا طلال المتحدث باسم مصطفى الكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق فورا بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل. Advertisements وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر أمن عراقيين وهم يحلقون رأس مواطن بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.

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