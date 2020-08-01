شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يبحث مع رئيس وزراء العراق اعتراض سلاح الجو الأمريكي طائرة إيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحثا فيه حادث اعتراض سلاح الجو الأمريكي طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا مؤخرا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم رحب الرئيس الإيراني بدور العراق المتقدم والمرموق في الظروف الإقليمية بالغة الحساسية، وقال: "تبعث الولايات المتحدة رسالة خاطئة من خلال محاولة حياكة مؤامرة جديدة ضد إيران والتحرش بطائرة ركاب تابعة لنا".

وأكد الرئيس الإيرانى أن زيارة مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى طهران كانت بناءة، لافتا إلى أن الاتفاقات المبرمة خلالها ستؤدي إلى تطورات إيجابية وواعدة وستمثل خطوة إلى الأمام في العلاقات بين الدولتين، ,ان الشروع في بناء سكة حديدية تربط إيران والعراق "يبعث الأمل لكلا الشعبين ويمثل بداية لإيجاد حراك جديد وجاد في تنمية التبادل الثنائي.

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فيما أعرب مصطفى الكاظمى ن قناعته بوجود أفق لتنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين حتى مستوى مرموق وممتاز وفتح صفحة جدیدة من التعاون والتعامل البناء بینهما، مؤكدا تصميم بغداد على إزالة جميع العوائق والمشاكل التي تحول دون المضي قدما في تطوير العلاقات بين الجارتين، مؤكدا اهتمام العراق ببدء تشغيل سكة الحدود المذكورة في أسرع وقت ممكن.

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده يركز على تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، متابعا: نتطلع إلى القيام بدور إيجابي في هذا المجال بالتعاون مع أشقائنا في إيران وبدعم منهم.