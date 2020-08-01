شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى ينشر صورا لشهب "دلتا الدلويات الجنوبية" في سماء الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سماء دولة الإمارات العربية المتحدة، زخة شهب "دلتا الدلويات الجنوبية"، التي ظهرت في سماء الإمارات ليلة أمس، حيث التقطتها محطات شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك التي تدار من قبل مركز الفلك الدولي بالتعاون مع خبراء من وكالة ناسا.

ونشر مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا لزخات السماء، قائلاً :"تزامنا مع زخة شهب "دلتا الدلويات الجنوبية"، صور لبعض الشهب التي ظهرت في سماء الإمارات ليلة أمس، والتقطتها محطات "شبكة الإمارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك" التي تدار من قبل مركز الفلك الدولي بالتعاون مع خبراء من وكالة ناسا".









يشار إلى أنه تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف الليلة وخلال الساعات قبل شروق شمس الأربعاء الماضى 29 يوليو بسماء مصر والوطن العربي، تعتبر من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن يتوقع أن يكون العدد المرصود أقل، ويعتقد أن مصدرها المذنب ( 96P ماكهولز)، ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب.

وتزامناً مع شهب دلتا الدلويات سيكون قمر التربيع الأول موجود في قبة السماء، إلا أنه سوف يغرب بعد منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لبقية الليل لرؤية الشهب.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن الزخات السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية عبر الحطام المتناثر على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

إن أفضل وقت لمراقبة شهب دلتا الدلويات سيكون ما بعد منتصف الليل ويتوقع أن تكون الذروة عند حوالي الساعة الثانية صباحاً حسب التوقيت المحلي، وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، وذلك بالنظر إلى الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وايضا تحتاج عين الانسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة بغض النظر عن موقع الراصد في الوطن العربي.

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جدير بالذكر، أن شهب دلتا الدلويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوح خلال هذه الفترة ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أن الليالي التي يوجد فيها القمر في السماء سوف تقل ان لم تنعدم رؤية الشهب.