شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا نقلت 27 ألف مرتزق وإرهابى إلى ليبيا لدعم المليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري و10 آلاف إرهابي أجنبي إلى ليبيا حتى الآن، لدعم المليشيات.

وذكر المرصد - في بيان اليوم السبت - أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف الجنسيات إلى ليبيا، حيث جرى رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة، تضم مئات المرتزقة السوريين، بالإضافة لوصول عدد آخر من الإرهابيين الأجانب.

وأشار إلى أن أعداد الذين ذهبوا إلى ليبيا، حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين بلغ عدد الإرهابيين الأجانب 10 آلاف، لافتا إلى أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

ووثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، وقادة مجموعات.