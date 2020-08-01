شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السورية تطالب المواطنين بالحذر الشديد مع ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة الصحة السورية الدعوة إلى الحذر الشديد واتخاذ أعلى الاحتياطات مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فمع تسجيل 23 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات المسجلة إلى 780 والوفيات إلى 43، قالت وزارة الصحة السورية إنها تؤكد مجددا على أن تلك الأعداد "هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري (بي سي آر) فقط، وأضافت أن هناك "حالات لا عرضية".

وأوضحت وزارة الصحة السورية أنها لا تملك الإمكانات لإجراء مسحات عامة في المحافظات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكونات، وأن ذلك "يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع.

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وأكدت وزارة الصحة السورية أن الوضع الولائي الحالي يتطلب الحذر الشديد واتخاذ أعلى درجة الاحتياطات وخاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض قلبية وبداء السكري وغيره من الأمراض المزمنة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تسجيل 23 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 780 إصابة بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 246 بعد إعلان الوزارة عن شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة في البلاد.