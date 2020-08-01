شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تقرر إخضاع 32 شخصا للتحاليل الخاصة بكورونا بسبب وافدة مصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس، أنه تم إخضاع 32 شخصا للتحاليل في جندوبة شمال غرب تونس، بسبب وافدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح بلال الفرشيشي الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات المستشفى الجهوي بجندوبة أن رئيسة قسم الاستعجالي قررت إخضاع 18 إطارا شبه طبي للتحاليل، وذلك بعد تسجيل إصابة سيدة قادمة من السعودية بـ"كوفيد 19".

وأضاف الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات المستشفى الجهوي بجندوبة أنه وفي صورة تسجيل إصابة سيتم غلق قسم الاستعجالي إلى حين تعقيمه وإخضاع كل العاملين فيه للتحاليل المخبرية.

Advertisements

وأشار الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات المستشفى الجهوي بجندوبة إلى أن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة ولجنة مقاومة كورونا، قامتا أيضا بإخضاع 14 شخصا من عائلة المرأة المصابة للتحاليل المخبرية، وذلك في إطار متابعة الوضع وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وكانت السيدة المذكورة خضعت للحجر الصحي بالمستشفى الجهوي بجندوبة لمدة يومين.