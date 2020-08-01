شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى والعاهل المغربى يؤكدان حرصهما على تطوير العلاقات بين بلديهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، حرصهما المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، بين الرئيس قيس سعيد والملك محمد السادس، تم خلاله تبادل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

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فى سياق أخر كان قال حزب مشروع تونس، إن ما حدث في البرلمان التونسى من مناقشات بشأن الحكومة الجديدة يمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف حزب مشروع تونس: حركة النهضة ستخرج من الحكم بسبب ما فعلته اليوم من إفشال عملية سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان.

وأسقط البرلمان التونسى لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، رغم تصويت 97 نائباً لصالحها، بعد جلسة استثنائية ، فيما قالت رئيسة كتلة الدستور الحر، عبير موسي، فى تعليقها على سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشى، إن الرجل سقط سياسيا، لأن لا أحد جدد فيه الثقة وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة