شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: 2095 إصابة جديدة بكورونا و1841 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2095 إصابة جديدة بكورونا و1841 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 3346 حالة إصابة جديدة بكورونا في العراق، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد جراء الفيروس إلي 124609 حالات .

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وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه تم تسجيل تعافي 1888 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 87434 حالة، بالاضافة إلي تسجيل 70 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 4741 حالة.

كان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قال في بيان له، إن تفشي فيروس كورونا التاجي، هو نوع من الكوارث الذى سيستمر آثاره فى المستقبل، موضحا "إن وباء فيروس كورونا هو أزمة صحية لمرة تحدث مرة واحدة في القرن، وستكون آثارها محسوسة لعقود قادمة"، وأضاف: لقد قتل الوباء أكثر من 670 ألف شخص منذ ظهوره في ووهان بالصين، وتم تشخيص أكثر من 17 مليون حالة، مضيفا: لقد تضررت الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وبريطانيا، بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة من فيروس كورونا COVID-19 ، حيث كافحت حكوماتهم من أجل التوصل إلى استجابة فعالة، كما تعرضت الاقتصادات لقيود الإغلاق التي فرضت لتقييد انتشارها، في حين تخشى العديد من المناطق من موجة ثانية.