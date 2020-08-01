شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا في فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، توفيت مساء اليوم السبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، متأثرة بإصابتها بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 86 كما سجلت 247 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 323 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

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وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم السبت، أن محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم إصابة، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية (2)، وقطاع غزة (2).

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.