شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس ثالث أيام عيد الأضحى.. أمطار وغبار على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد ثالث أيام عيد الأضحى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.