السودان... السيول تضرب شرق النيل ووالي الخرطوم يقف على الخسائر

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن والي الخرطوم أيمن خالد نمر عقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين محليين لإجراء تقييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة.
وقام الوالي بزيارة المناطق المحاصرة بالسيول ووجه بالشروع فورا في إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء في إجلاء المواطنين، الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.
كما ناشد الاجتماع المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأمطار تجنبا للمخاطر، داعيا منظمات المجتمع المدني بتقديم العون السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.
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