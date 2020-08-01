إليسا تختتم ألبومها الجديد بأغنية للراحلة داليدا

وووفقا لموقع "المصري اليوم" شمل الألبوم 18 أغنية تنوعت بين اللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، بالإضافة إلى أغنية باللغة الفرنسية للمغنية الراحلة داليدا "Mourir sur scène" التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.
ويتضمن الألبوم، من إنتاج "روتانا"، الأغاني التالية: صاحبة رأي – أغانينا – عظيمة – وفي - مباحة ليك - حبة اهتمام - على حس حكايتنا - هعتبرك مت - غلطة وقت - أنا شبه نسيتك - هنغني كمان وكمان – سمعني - ليك لوحدك - وإنت قصادي - إلي الله - بنحب الحياة - بنحب الحياة - قهوة الماضي - الاغنية الفرنسية «Mourir sur scène».
يذكر أن إليسا كانت قد احتفلت في غلاف الألبوم وصوره بمرور عشرين عاما على مسيرتها الفنية، من خلال إعادة تجسيد بعض من أهم الصور في ألبوماتها السابقة، والعودة على مراحل أساسية فيها، مثل بدي دوب، وأيامي بيك، وحالة حب.
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