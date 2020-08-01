السعودية... العثور على جثة "مفقود وادي بيش" في جازان... صور

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن فريقا من الدفاع المدني في منطقة جازان ومتطوعين، عثروا على جثة المفقود بعد انخفاض منسوب المياه.

وأضافت أن المفقود فارق الحياة، نتيجة تعرضه للغرق وسط مياه الوادي، التي جرفته إلى مسافة بعيدة مساء الخميس الماضي.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة المفقود على مسافة تبعد عدة كيلومترات من موقع السقوط.

وتشهد منطقة جازان منذ عدة أيام أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية أدت لجريان الأودية.