وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن فريقا من الدفاع المدني في منطقة جازان ومتطوعين، عثروا على جثة المفقود بعد انخفاض منسوب المياه.
وأضافت أن المفقود فارق الحياة، نتيجة تعرضه للغرق وسط مياه الوادي، التي جرفته إلى مسافة بعيدة مساء الخميس الماضي.
وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة المفقود على مسافة تبعد عدة كيلومترات من موقع السقوط.
وتشهد منطقة جازان منذ عدة أيام أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية أدت لجريان الأودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... العثور على جثة "مفقود وادي بيش" في جازان... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.