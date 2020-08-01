القوات العراقية تلقي القبض على عناصر إرهابية في نينوى

وجاء في بيان لوزارة الدفاع العراقية " تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء تلكيف ومنطقة العبور الواقعة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، صادرة بحقهم مذكرتي قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب).

وأضاف البيان "تم تحديد أماكنهم من خلال الاعتماد على المعلومات الاستخبارية الدقيقة مما أدى إلى اعتقالهم على الفور".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.