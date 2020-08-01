الكويت تستأنف حركة الطيران التجاري باستثناء الرحلات من 31 دولة

الكويت / الخليج 365

استأنفت الكويت، السبت، الطيران التجاري باستثناء الرحلات القادمة من 31 دولة، بعد نحو 5 أشهر من التوقف جراء جائحة كورونا.

وقال رئيس الطيران المدني الكويتي سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي، إن "اليوم الأول للمرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات التجارية انطلق بنجاح".

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل 30 بالمئة من طاقة مطار الكويت الدولي للطائرات المغادرة والقادمة، على ألا يزيد عدد الركاب الذين يستقبلهم المطار يوميا على 10 آلاف، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 يوميا.

من جانبها، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، في بيان عبر حسابها على تويتر، إنه "بناءً على تعليمات السلطات الصحية، يُمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة (بينها 4 دول عربية) إلى مطار الكويت".

وأوضحت أن المنع يشمل من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر.

وتشمل هذه الدول كلا من سوريا، والعراق، ومصر، ولبنان، والهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنغلاديش، والفلبين، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا.

كما تشمل نيبال، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وشمال مقدونيا، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيغرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو.

وسبق أن أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بيانا في 28 يوليو/ تموز المنصرم، قالت فيه إنها ستستأنف الرحلات إلى 20 دولة مع دخول المرحلة الأولى خطة استئناف الرحلات التجارية.

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وشملت الدول الـ20، 9 بلدان من تلك التي أعلنت الإدارة اليوم حظر دخول القادمين منها إلى البلاد، ما أدى إلى ارتباك في حركة الطيران ببعضها، منها مصر ولبنان.

ففي مصر على سبيل المثال، أعلنت السلطات استئناف الرحلات إلى الكويت - بناء على بيان إدارة الطيران المدني الكويتية في 28 يوليو - ووصلت رحلات بالفعل من القاهرة إلى الدولة الخليجية، قبل أن يصدر البيان الجديد اليوم، المتضمن حظر الرحلات من مصر، لتصدر شركة مصر للطيران بيانا تعلن فيه إلغاء جميع رحلاتها إلى الكويت حتى إشعار آخر، وتطالب العملاء بالتواصل معها لمراجعة الحجوزات.

ووفق مراسل "الخليج 365"، فإن قرار حظر استقبال المسافرين من 31 دولة جاء إثر احتجاجات برلمانية على خلفية تصاعد أعداد الإصابات بكورونا في هذه البلدان.

فيما أرجع ناشطون وإعلاميون مصريون، قرار حظر دخول القادمين من بلادهم للكويت، إلى التوتر بين البلدين.

ومؤخرا، تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

إلا أن النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشمي، قالت في تغريدة عبر تويتر، إن قرار منع دول جديدة، ضمنها مصر، من دخول الكويت "صدر من الصحة العامة ويتعلق بالوضع الصحي الخاص بكورونا"، في إشارة إلى عدم ارتباطه بالتوتر بين البلدين.

كانت الكويت وضعت خطة من 3 مراحل لعودة الطيران التجاري إلى حركته الطبيعية، حيث تم بدء المرحلة الأولى اليوم، وتستمر 6 أشهر، أما المرحلة الثانية فتتضمن تشغيل نسبة لا تزيد على 60 بالمئة من طاقة المطارات، على ألا يزيد عدد الركاب عن 20 ألفا يوميا، والحد الأقصى للرحلات 200 يوميا. وتستمر المرحلة الثانية أيضا 6 أشهر.

أما المرحلة الأخيرة، فتبدأ في أغسطس/ آب 2021، بنسبة تشغيل 100 بالمئة، ويصل عدد الركاب أكثر من 30 ألفا يوميا، والحد الأقصى للرحلات 300 يوميا.

وأوقفت الكويت الرحلات في 11مارس/ آذار الماضي.

وحتى السبت، وصل عدد إصابات كورونا في الكويت 67 ألفا و448، بينها 453 وفاة، و58 ألفا و525 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.