كورونا.. 6 وفيات بالكويت و15 إصابة في الأردن

الأردن ـ الكويت / الخليج 365

سجلت الكويت، السبت، 6 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن 15 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنها سجلت 6 وفيات بكورونا، و491 إصابة، إضافة إلى تعافي 593 مريضا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 67 ألفا و448، بينها 453 وفاة، و58 ألفا و525 حالة تعاف.

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من جانبها، أفادت وزارة الصحة الأردنية برصد 15 إصابة، و10 حالات شفاء.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن إجمالي المصابين بلغ 1208، بينهم 11 متوفيا، و1094 متعافيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء السبت، 17 مليونا و874 ألفا، توفي منهم أكثر من 685 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و247 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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