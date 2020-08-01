إسرائيل تصدّق على بناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي القدس

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

صدّقت السلطات الإسرائيلية، السبت، على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني إضافي شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن بلدية القدس الإسرائيلية، وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية.

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محال تجارية وصناعية ومهنية.

وسيتم بناء المجمع على مساحة 90 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس.

وأشارت القناة الإسرائيلية، أن رئيس بلدية القدس موشيه لييؤن، تعهد بالاستمرار في المشاريع الاستيطانية بالمدينة.

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ويوليو/ تموز الماضي، أعلنت بلدية القدس إطلاق خطة جديدة شرقي المدينة، تتضمن توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير على حساب المنطقة الصناعية في منطقة "وادي الجوز" (شرق)، التي سيدمر فيها أكثر من 200 منشأة تجارية وصناعية للفلسطينيين.

وبالسنوات الأخيرة، سرعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان في مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين والمسجد الأقصى.

وكان الفلسطينيون رفضوا خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعتبر الخطة الأمريكية، القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.