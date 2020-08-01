مفوضية انتخابات العراق تحدد 4 شروط لإجراء الاقتراع بموعده

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق (رسمية)، السبت، 4 شروط لإجراء الانتخابات العامة في 6 يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك في بيان للمفوضية وصل الخليج 365 نسخة منه، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 6 يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية، إنها "ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في حال توافرت 4 شروط".

وأوضحت أن الشروط تشمل، تشريع البرلمان لقانون الانتخابات، وتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005، لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالتصديق على نتائج الانتخابات.

وبموجب المادة 3 من الأمر 30 لسنة 2005، فإن المحكمة الاتحادية تتكون من رئيس و8 أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

وتطالب مفوضية الانتخابات بتعديل الأمر ليصبح انعقاد المحكمة قانونيا بحضور 50 بالمئة +1 من الأعضاء.

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كما تضمنت الشروط "قيام الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية، وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية".

ودعت المفوضية، الكاظمي إلى تحديد جلسة خاصة للحكومة من أجل "مناقشة وحل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية"، دون مزيد من التفاصيل.

على الصعيد ذاته، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان، إلى تقديم موعد الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي، إنه "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى موعد انتخابات أبكر وعقد جلسة برلمانية طارئة مفتوحة علنية حول الموضوع".

وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برامجها، مما أدى لاستمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التي بدأت أعمالها في 7 مايو/ أيار الماضي، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبرت احتجاجات، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من تسلمها مهامها.

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