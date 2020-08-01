العراق.. الهلال الأحمر التركي يوزع الأضاحي على أسر تركمانية

كركوك / الخليج 365
وزعت فرق الهلال الأحمر التركية، السبت، لحوم الأضاحي على 550 أسرة تركمانية نازحة بمخيم "يحياوة" في محافظة كركوك، شمالي العراق.
وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي أحمد داغلي، للأناضول، إن الجمعية لم تنس الأسر المحتاجة والنازحة في المخيم هذا العيد أيضا.
وأضاف أن الجمعية توزع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة دون تمييز عرقي أو مذهبي أو فكري.
بدوره، قال رئيس "يحياوة" شعيب قصاب أوغلو، إن تركيا لم تبخل أبدا بتقديم دعمها للمخيم منذ تأسيسه قبل 6 سنوات.
وقدم قصاب أوغلو، شكره لتركيا والهلال الأحمر لعدم نسيانهم مئات الأسر النازحة في المخيم.
ويحتضن المخيم عائلات تركمانية نازحة من الموصل وتلعفر، بسبب هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، ويقع في قرية "يحياوه" على بعد 25 كيلومترا جنوب غربي كركوك.
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