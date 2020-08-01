الأولى في صفوف الرياضيين.. إصابة لاعبة لبنانية بكورونا

بيروت/ حسن درويش / الخليج 365

أعلن نادي السلام زغرتا (شمال لبنان)، السبت، عن إصابة لاعبته، ريتا ناصيف، بفيروس كورونا.

وتُعد ريتا أوّل رياضية لبنانية يُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إن ريتا التي تلعب ضمن فريقه لكرة القدم تحت 19 سنة بالدوري الممتاز "في حالة صحية جيدة ولا تدعو للقلق".

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كما أعلن النادي أن الفحوصات التي أجريت لباقي اللاعبات اللواتي خالطن المصابة، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري "جاءت نتائجها سلبية".

وأوضح بيان النادي أن ريتا أصيبت بالفيروس "بعد حضورها حفل تخرج جامعي نهاية الأسبوع الماضي".

ويشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة ارتفعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس إضافة إلى ازدياد أعداد الوفيات.

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات في لبنان 4 آلاف و555، منها 59 وفاة، و1761 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.