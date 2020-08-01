أولى رحلات "مصر للطيران" السياحية تصل إلى مطار شرم الشيخ

جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم السبت، أوضح أن إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة (شارتر) من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس/ آب الحالي وسبتمبر/ أيلول المقبل وأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.
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رحلة طيران لمصر للطيران قادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ
وتأتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية في اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.
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