وتابع، في بيان أصدره اليوم السبت: "التصريح الغريب للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة (تسلا) إيلون ماسك، بأن فضائيين هم من بنوا الأهرامات وأن الملك رمسيس الثاني "كائن فضائي" لا تستحق الرد"، مضيفا: "يبدو أن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ الحديث عن أن الأهرامات بناها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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ولفت عالم المصريات إلى أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناة الأهرام هم المصريون، والملك رمسيس الثاني من الدلتا، وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في تلك الفترة.
وتابع: "هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى الملك خوفو وهرمه"، مشيرا إلى أن "الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة الـ18".
وقال إن "مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما".
وقال عالم الآثار المصرية: "تم الكشف مؤخرا عن بردية (وادي الجرف) التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن أن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى (أفق خوفو) ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعنى خوفو يعيش".
وأوضح: "أرجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كتب عن المصريين القدماء والأهرامات حتى يعرف أن الأهرامات ليست لها صلة بالفضاء، وأن بناة الأهرام هم المصريون".
كانت هذه تفاصيل خبر زاهي حواس يرد على إيلون ماسك: المصريون هم "بناة الأهرامات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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