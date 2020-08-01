شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 481 بينهم 34 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن تركيا نقلت 10 آلاف متطرف أجنبي و17 ألف مقاتل سوري إلى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أنه وصل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مؤكدا ارتفاع عدد قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 481 بينهم 34 طفلا دون 18.

قبلها أعلن المرصد السورى، اليوم السبت عن ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 17 ألفا، مشيرا إلى أن تركيا نقلت 2500 تونسي للقتال في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المرصد السورى قد كشف مؤخرا عن أن عدد المرتزقة السوريين فى ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفًا قبل أن يعلن اليوم عن زيادة ألفين أخرين، عاد منهم وينتقلون إليها عبر رحلات مباشرة من طرابلس ومصراتة، مع تواجد نحو 300 طفل، تتراوح أعمارهم بين 14و18 عامًا، جرى تجنيدهم للقتال فى ليبيا.

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وأكد المرصد السورى أن الهدف الأساسى لأردوغان، هو السيطرة على مناطق النفط، وعلى رأسها سرت، وكذلك زعزعة أمن المنطقة، فى إطار دعمه للمليشيات الإرهابية والخارجة عن القانون فى ليبيا، تحت مزاعم حماية مصالحه.

وكشف المركز أن قادة عسكريون من تركيا يشرفون على تدريب المرتزقة السوريين وغير السوريين، وبعض المرتزقة الذين كانوا بالمعسكرات التركية سمح لهم بالعودة إلى سوريا بعد فشلهم فى تلك الاختبارات.