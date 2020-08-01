شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أبو سند.. أكبر مرشد سياحى فى السعودية متأثرا بإصابته بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى سعيد بن جمعان الشهير بـ أبو سند، أكبر مرشد ودليل سياحي في السعودية عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد معاناته من المرض وإصابته بفيروس كورونا المستجد. وفق قناة العربية.

العم سعيد بن جمعان، الشهير بـ "أبو سند، فهو "أُمي" لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجيد التحدث بـ 4 لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.

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وكانت "العربية" قد زارته مؤخراً في منزله للاطمئنان على صحته بعد إصابته بالتهاب في الرئة، وتحدث بروح مرحة آنذاك عن ذكرياته مع السياح، واشتياقه للعودة للعمل والتنقل بين الأماكن الأثرية.

"أبو سند" كان يمثل علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بعدة لغات، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

"أبو سند" الذي تضم شجرة عائلته 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، لم يرث أي أحد منهم هذه المهنة منه.