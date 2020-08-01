شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 تونسيين شرق ولاية المهدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 17 و32 سنة، كانوا على متن مركب بالموقع 45 ميلا بحريا، شرق ولاية المهدية بالوسط الشرقي للبلاد.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم السبت، بأن الموقوفين أقروا بأنهم أبحروا فجر اليوم من سواحل المهدية في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء المهدية، حيث سيتم تسليمهم إلى وحدة الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أربع محلية و 17 وافدة، بحسب وكالة "واس".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1535 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالى الوفيات عند 50 وفاة.