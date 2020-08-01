شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظرا كاملا للتجول فى الرقة للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم السبت، حظرا كاملا للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية سورية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن (قسد) أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة الرقة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية، كما تم منع التجمعات بكل أنواعها وأشكالها وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وكانت "الإدارة الذاتية" الكردية قد أعلنت، في وقت سابق ، عن اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.

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