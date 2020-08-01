شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى": حريصون على استعادة الأمن والاستقرار فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم السبت، على الدور المعول على حكومة الكفاءات السياسية الجديدة في اليمن ورئيسها معين عبد الملك في توحيد الصف الوطني اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليمني المكلف.

وأكد الحجرف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها.

ومن جهته، أشار رئيس الوزراء اليمني، إلى جسامة التحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده.

ونوه عبد الملك، بالجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً حرص الجميع على المضي في تنفيذ الآلية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.