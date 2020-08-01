شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: 5 ملايين مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أنه تلقى مساهمة جديدة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 ملايين يورو لتقديم المساعدة الغذائية للأسر الضعيفة، على مدى ستة أشهر.

حيث قام برنامج الأغذية العالمى بتوسيع نطاق استجابته للمساعدة فى تلبية الاحتياجات الغذائية لـ 76 ألف لاجئ سورى و280 ألف نازح عراقى، فى المخيمات فى جميع أنحاء البلاد.

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وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، يانيز لينارزيتش: "يساعد دعم الاتحاد الأوروبى فى تخفيف الصدمة التى ألحقتها حالة طوارئ الفيروس التاجى على العائلات الضعيفة فى العراق، وخاصة النازحين واللاجئين السوريين الذين يعتمدون عادةً على الأجور اليومية للحصول عليها" وأضافت "فى الأوقات الصعبة مثل هذه، يجب علينا أن نمد التضامن إلى أولئك الذين تُركوا بلا حماية ونحرص على وصول المساعدات الإنسانية إليهم".

ولفت تقرير الأغذية العالمى " يعتبر اللاجئون والأسر النازحة من بين الأكثر تضرراً من الأزمة المستمرة. تعتمد العديد من العائلات على العمل اليومى "

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمى فى العراق عبد الرحمن ميغاغ "إن الاتحاد الأوروبى شريك قديم لبرنامج الأغذية العالمى وقد اتخذ إجراءات للمساعدة فى دعم الأسر الضعيفة التى تواجه الآن خطر فيروس كورونا بالإضافة إلى التحديات القائمة".