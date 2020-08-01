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الحكومة السودانية ترحب بتصريحات بومبيو لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  رحب مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس يوم الخميس الماضي والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

و ثمن مجلس الوزراء السودانى في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" دعوة وزير الخارجية الأميركي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان و بناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.

 

وأشاد المجلس بدور لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الاميركي و السناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأميركية على تقديم الدعم للحكومة المدنية و اقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

 

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وأكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الامريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

 

فيما جدد رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف و إعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.

 

 

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