شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية العراق للانتخابات: مستعدون للاقتراع شرط إنجاز البرلمان قانونا للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المفوضية العراقية للانتخابات، انها مستعدة للانتخابات، شرط إنجاز البرلمان قانونا بأسرع وقت، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة تهيئة الموازنة الانتخابية.

وأوضحت "المفوضية العراقية" ان البرلمان عليه إنجاز قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بتقديم المساعدة الانتخابية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية، قد أعلن بالأمس عن تقديم موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، لتقام خلال شهر يونيو من العام المقبل 2021، مؤكدا أن من أهداف حكومته تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وأكد الناطق باسم رئيس الوزراء العراقى أن الانتخابات المبكرة استجابت للمطالب الشعبية.

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وأضاف الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ستعمل على خلق مناخ انتخابي مناسب، قائلا: نسعى لانتخابات نزيهة تمنح الجميع فرصا متساوية للتنافس.

وفيما أكدت اللجنة القانونية داخل البرلمان العراقى، أنه ليس من حق رئيس الوزراء تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأكد عضو بالبرلمان العراقي للعربية، أنه لاقيمة لإعلان انتخابات مبكرة دون تنسيق مع الكتل البرلمانية.

وأضاف البرلماني العراقى أن إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب أولا الحصول على توافق الكتل البرلمانية.