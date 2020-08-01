شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والرياح تسقط أعمدة الكهرباء بطريق الشقيق الدرب في جازان (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقوا من خلالها التقلبات الجوية بمنطقة جازان، والتي تسببت في تساقط أعمدة الضغط العالي بمحافظة الدرب ومركز الشقيق.

وكانت منطقة جازان قد شهدت، خلال الساعات الماضية، هطول أمطاراً غزيرة إلى متوسطة تسببت في غرق 106 منازل على الأقل في عدد من المحافظات خلال أول أيام العيد الأضحى.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك و الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.