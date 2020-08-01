مصر تلغي رحلاتها إلى الكويت حتى إشعار آخر

ونقل موقع "المصري" اليوم عن البيان الصادر عن الشركة :
"تهيب مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين".
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق من اليوم، حظر الطيران التجاري القادم من عدة دول تعتبر "عالية الخطورة" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19)، من بينها دول مصدرة للعمالة إلى الكويت، كالهند وباكستان والفلبين ومصر.
وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، في 13 آذار/ مارس الماضي؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
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