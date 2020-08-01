وزير الدفاع السوري: حربنا ضد الإرهاب مستمرة حتى نقتلعه من جذوره

ووجه العماد التهنئة لرجال الجيش ولسوريا شعبا وقيادة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش السوري وقال: "كل عام وأنتم بخير يا عنوان العزة والرجولة والشموخ.. كل عام وأنتم بخير يا أبناء وأحفاد من صنعوا الاستقلال وسطروا ملاحم تشرين التحرير وكانوا بحق جيش الوطن والأمة وقلعتها الصامدة التي تحطمت على أسوارها مخططات التجزئة والتفكيك"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف أيوب "عهداً منا نحن رجال الجيش العربي السوري أن نبقى الحملة الأمناء للرسالة التي ضحوا من أجلها وأن تبقى الراية مرفوعة حتى تطهير كامل الجغرافيا السورية من دنس الإرهاب وداعميه فتطمئن أرواح شهدائنا الأبطال ونبني السنين بوجدان جميع أبناء الوطن".

وأوضح العماد أيوب أن قرار الصمود والعمل لتحقيق الانتصار لوحة متكاملة وقال نحن سنبقى صامدين إلى أن يتحقق النصر وليس أمامنا خيار آخر وهذا ما أوضحه الرئيس بشار الأسد أكثر من مرة مؤكداً أن حربنا ضد الإرهاب مستمرة حتى نقتلع الإرهاب من جذوره أينما وجد وكما حررنا الكثير من المناطق سنحرر كل شبر من سورية من أيديهم فلا خيار أمامنا سوى الانتصار، بحسب الوكالة.

وأشار العماد أيوب إلى أن سوريا ليست بمفردها في مواجهة هذه الحرب الإرهابية قائلاً "نحن لسنا وحيدين في هذه الحرب بل معنا أصدقاء وحلفاء حقيقيون وفاعلون وهم يشاركونا القناعة بالقدرة على بلوغ النصر وسننتصر إن شاء الله".