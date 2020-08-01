المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد

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ودعت المفوضية في بيان، مجلس النواب إلى إنجاز قانون الانتخابات بأقرب وقت ممكن ونشره في الجريدة.

وطالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إجراء الانتخابات في موعد أبكر من الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ودعا إلى عقد جلسة برلمانية "طارئة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أن الانتخابات المبكرة العراقية ستكون في 6 يونيو/ حزيران من عام 2021.

وقال الكاظمي، أمس الجمعة، إن هدفه منذ تكليفه كان إنقاذ العراق من الفوضى.

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، زادت حدتها أخيرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.