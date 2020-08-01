شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لم تُسجل أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الحجاج بالمشاعر المقدسة، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

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جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي نشرته الوزارة، بخصوص مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

وأبانت الوزارة عن تسجيل 1573 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، مقابل 1890 حالة شفاء.