شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لم تُسجل أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدم تسجيل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الحجاج بالمشاعر المقدسة، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام 1441هـ.
جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي نشرته الوزارة، بخصوص مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.
وأبانت الوزارة عن تسجيل 1573 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، مقابل 1890 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: لم تُسجل أمراض مؤثرة على الصحة العامة والحالة الصحية للحجاج مطمئنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.