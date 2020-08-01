شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله مشيدا ببيان مصر حول أزمة علم الكويت: مطلوب بيان مماثل من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله بموقف مصر من أزمة الإساءة لعلم الكويت وطالب الخارجية الكويتية بموقف مماثل.

وقال الجارالله، فى تغريدة له عبر"تويتر": " شكرا لبيان وزارة الخارجية المصرية حول علاقات البلدين، والمطلوب بيان من وزارة الخارجية الكويتية على وزن بيان الخارجية المصرية".

أضاف الجارالله فى تغريدته: "علينا أن نرد التحيه بأحسن منها، لقد عاشت العلاقات المصرية الكويتية حالة توتر قادها أشرار التواصل الاجتماعي والكثير منهم مجهولو الهويه لكن الأهداف واضحة".

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وكانت وزارة الخارجية أكدت، في بيان لها أمس الجمعة، على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة على اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.