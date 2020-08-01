شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس": حظر الطيران لـ31 دولة له تداعيات على شركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسؤول بالكويت، إن قرار حظر الطيران التجارى لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان مفاجئا وسريعاً، حيث تمت جدولة اليوم الأول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبى.

وأشار المصدر إلى أن قرار حظر الطيران التجارى، ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب إلغاء آلاف من تذاكر السفر.

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ومن جهة أخرى قال إن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري 4 رحلات جوية. وأفاد المصدر بأن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت من مصر من 3 مطارات مختلفة في القاهرة وسوهاج والإسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت. وبين أن عدد الركاب القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 راكبا من بيروت.

وذكر المصدر أن الـ 3 رحلات الإضافية وصلت مطار الكويت الدولي في «ساعة واحدة»، حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا.



