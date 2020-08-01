شكرا لقرائتكم خبر عن جنود أتراك يمنعون ضباطا إيطاليين من دخول مستشفى مصراته الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة إيطالية عن قرار ضباط أتراك فى ليبيا بمنع دخول فريق طبى تابع للجيش الإيطالى من مدينة مصراتة (غرب)، واعتبرت الخطوة محاولة من أنقرة لإضعاف دور روما فى ملف استراتيجى.

وكشفت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، السبت، أن الضباط الأتراك المسيطرين على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية منعوا دخول نحو 40 ضابطا وجنديا إيطاليا لمدينة مصراتة الخميس.

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وأعيدت القوة الإيطالية التابعة للواء جولياني الطبي على الطائرة التي أقلتهم إلى ليبيا إلى قاعدة بيزا الإيطالية بحجة عدم وجود تأشيرة دخول.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن الضباط والجنود الإيطاليين أقلعت بهم طائرة الشحن لوكهيد (سي 130) من قاعدة بيزا الإيطالية مساء الخميس متوجهين إلى مدينة مصراتة لممارسة عملهم بالمستشفى الميداني بالمدينة، لكنهم عادوا بعد ساعات من الإقلاع لرفض الضباط الأتراك دخولهم بدون تأشيرة.

ووصفت الصحافة الإيطالية الحدث بأنه طرد للقوة الايطالية وأنه إهانة كبيرة للجيش الإيطالي، مشيرة إلى محاولات إضعاف دور روما في ليبيا.