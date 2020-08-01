شكرا لقرائتكم خبر عن 390 شاشة تنقل كلمات دعاة "الشؤون الإسلامية" إلى غرف الحجاج بـ"منى" أيام الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم دعاة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإلقاء المحاضرات التوعوية والدروس العلمية عقب الصلوات المفروضة في مقر إقامة ضيوف الرحمن بمشعر منى، عبر 390 شاشة إلكترونية متواجدة في غرف الحجاج تطبيقاً (للبروتوكولات) الصحية في تحقيق التباعد خلال المناشط الدعوية، وذلك وفق بيان صحفى.



يأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية، والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروس علمية وخدمة الافتاء، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية.



وتتنوع الموضوعات التي يلقيها الدعاة للحجاج عبر الشاشات عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم، إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الإمكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.



يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذا العام، تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع (البروتوكولات) الصحية في حج هذا العام الاستثنائي.