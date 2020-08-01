بتبرع تركي.. متطوعون يوزعون لحوم أضاحي على أسر بغزة

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365

وزع فريق من المتطوعين الفلسطينيين، السبت، لحوم أضاحي على مئات الأسر في قطاع غزة، عبر تبرعات تركية.

ووزع فريق "كُن حياةً إلى غزة" اللحوم على مئات الأسرة الفقيرة وذوي الإعاقة بالقطاع، تحت شعار "أضحيتي لأجل غزة".

وقام الفريق بهذه المبادرة، عبر جمع تبرعات شعبية من تركيا عن طريق مندوبه فيها.

وفي حديث للأناضول، قال مندوب الفريق في تركيا، رمضان عسيلة، إن "قرابة 1750 أسرة في غزة ستستفيد من المبادرة".

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وأضاف عسيلة، أن "المبادرة تهدف لإدخال الفرحة والسرور في نفوس الفقراء والمساكين وذوي الإعاقة، في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل".

وتقدم بالشكر لتركيا رئاسةً وحكومةً وشعباً على "دعمهم اللامحدود لغزة وسكانها، ووقوفهم بجانب الفقراء والمحتاجين".

ويضم الفريق الشبابي مجموعة من المتطوعين الذين يعملون على مساعدة غزة، من خلال جمع التبرعات من الشعب التركي، وإرسالها لدعم الشرائح الفقيرة.

ويعاني قطاع غزة ارتفاعاً دائماً في نسب البطالة والفقر، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ14 على التوالي، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة لنحو مليوني نسمة يعيشون فيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.