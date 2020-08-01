كورونا.. 323 إصابة بفلسطين و254 بالإمارات

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت فلسطين، السبت، تسجيل 323 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت الإمارات 254، وقطر 216 حالة.



في فلسطين، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 323 إصابة بكورونا، و247 حالة تعاف من الفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 15.555، بينها 85 وفاة، و6.598 حالة تعاف، بما يشمل الضفة وغزة والقدس الشرقية.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، 254 إصابة بالفيروس، إلى جانب 346 حالة تعاف منه.



Advertisements

وذكرت الوزراة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 60.760، منهم 351 متوفيا، و54.255 متعافيا.



أما في قطر، فقد كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 216 إصابة بكورونا، إضافةً إلى 201 حالة تعاف من الفيروس.



وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110.911، بينها 174 وفاة، و107.578 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى عصر السبت، 17 مليونا و801 ألفا، توفي منهم أكثر من 683 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و190 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.