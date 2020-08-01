أسعار الأضاحي تقفز الى 2500 ريال بالطائف

الخليج – خالد الهديبي : أبدى عدد من المواطنين عن استغرابهم من ارتفاع أسعار المواشي في محافظة الطائف رغم وفرة المعروض ، وأشاروا إلى أن الأمر بيد البائع الذي رفع الأسعار بحجة ندرة المواشي كما تداول مغردون في مواقع التواصل الأجتماعي مقاطع لأحد المحرجين المشهورين بمحافظة الطائف وهو يحرج على مجموعة من الذبائح الحرية وتقفز خلالها أسعار الذبائح والأضاحي الى أسعار خيالية وذلك عندما بثوا حراجهم عبر أحد السنابات المختصة في تغطية حرجات المواشي بمحافظة الطائف ، إذ وصل سعر الطلي الحري إلى 2500 ريال، مما تسبب في انخفاض القوة الشرائية من بعض المواطنين بسبب هذا الأرتفاع المبالغ فيه وبعض المستهلكين يجهل السبب الحقيقي لهذه القفزة الجنونية لأسعار الأضاحي رغم وفرة المعروض في الأسواق .

ألتقت “صحيفة الخليج الإلكترونية” بعدد من مربي وتجار الأغنام والمواشي بمحافظة الطائف ومنهم المواطن مساعد هلال العتيبي وهو احد المربين حيث يقول بأن هذه الأسعار الخيالية والمنتشرة في أحد المقاطع بأنها اسعار صحيحة وخصوصآ ان المحرج وصاحب السناب الذي قام بتصوير الحراج معروفين بمصداقيتهما عند تجار الحلال ومربي المواشي اما بالنسبة لسبب ارتفاع الأسعار في هذا المقطع الحلال طيب ومن الندرة وفيه طليان سوف يتم بيعها مستقبلاً كفحول وباسعار اكثر من قيمتها الحاليه

أما بالنسبة لأسعار الأضاحي العادلة من وجهة نظر العتيبي فإنها تتراوح ما بين ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ اما اسعارالذبائح الأخرى فأسعارها معقولة هذه الأيام وتتراوح ما بين ٩٠٠ إلى ١١٠٠ ريال وهي على حسب حجم وشكل الذبيحه.

ام المواطن نايف سعيد المقاطي وهو احد تجار المواشي بشمال الطائف فكان له رأي آخر حيث ذكر بأن الاسعار هذا العام فيها ارتفاعات في نظري مبرره وطبيعيه لاسباب منها ندرة الحلال الجبر وأرتفاع أسعار الشعير والمشترى غالي والمربين احجموا عن البيع منذُ بداية العام لأنتظار موسم الحج .

وأضاف بأن الحجر وتوقف الطيران الخارجي اجبر جميع المواطنين بالتواجدين على أرض مملكتنا الحبيبه لهذا العام أدى إلى زيادة القوة الشرائية على الذبائح المأكولة في ايام الحضر وخلال تنزههم بهذه الأيام وأضاف بأن أغلب المواطنين هذا العام سوف يضحي بداخل المملكة بدلاً من أن معظمهم كان في السابق يضحي في الدولة التي يذهب للأصطياف بها .

وطالب عدد من المواطنين عبر “صحيفة الخليج الإلكترونية” الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة الأسعار الى تكثيف الرقابة على أسواق المواشي بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها للحد من المبالغة والتلاعب بأسعار الأضاحي.