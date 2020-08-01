شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 102 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، تصدر الرياض إصابات فيروس كورونا اليوم السبت بـ 102 حالة، تليها مكة المكرمة بـ 89 حالة، ثم الدمام بـ 72 حالة، والهفوف بـ 61 حالة، والمدينة المنورة بـ 55 حالة إصابة جديدة.

وكانت وزارة الصحة⁩ قد أعلنت، تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالات وفيات رحمهم الله.

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كما أشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل (1890) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (237,548) حالة ولله الحمد.